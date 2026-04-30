ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ!
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ಅಸಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು 'ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ (Neha Dhupia) ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕ್ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ (Angad Bedi) ಅವರದ್ದು.
8 ವರ್ಷಗಳ ಗೆಳೆತನ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಲವ್!
ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅವರು ಹೂಡಿದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇ ಬೇರೆ!
ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಳಿಯ!
ನೇಹಾ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಂಗದ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಹಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಆದರೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಜೊತೆ ಸದಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಂಗದ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ನೇಹಾ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. "ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ" ಎಂಬ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಂಗದ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದರು!
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ತಿರುವು!
ಇವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನೇಹಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತಂಕವಾದರೂ, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು 'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು. ನೇಹಾ ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು."
ಆತುರದ ಮದುವೆ, ಸುಖದ ಸಂಸಾರ
ಈ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹಂಗಾಮವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೇಹಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತುರವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು" ಎಂದು ನೇಹಾ ಈಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅವರ ಈ 'ವಿಚಿತ್ರ' ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ "ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಜೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.