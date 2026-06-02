'ಪೆದ್ದಿ' ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಿತ್ತು: ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೀಗಾ ಹೇಳೋದು?
'ಪೆದ್ದಿ' ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಿತ್ತು: ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೀಗಾ ಹೇಳೋದು?
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಮದುವೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಗೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, 'ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ?' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೆಸರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಮುಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ 'ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ
'ಪೆದ್ದಿ' ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆಹಲ್ವಾನ್, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
