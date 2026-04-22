ಸದ್ಯ ಧನುಷ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 8-9 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮೃಣಾಲ್ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಸುದ್ದಿ?

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ! ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ವರ್ಸಟೈಲ್' ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಸುಂದರಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಏನಿದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಕಥೆ?

Related image1
Related image2
'ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್?'.. ಆ ನಟನ ಜೊತೆಗೆ 'ಏನೂ' ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. "ನನಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಾಸಿಪ್ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಧನುಷ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ವದಂತಿ ನಡುವೆ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್'!

ಈಗ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಪ್ರೇಮದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಸಿನಿಮಾ' ವ್ಯವಹಾರವಂತೆ! ಹೌದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಧನುಷ್ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾ ಪಾಂಡಿ', 'ರಾಯನ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಈಗ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವತಾರ!

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧನುಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು 1960-70ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ದೇವತೆ'ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ 'ವಂಡರ್‌ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ!

ಸದ್ಯ ಧನುಷ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 8-9 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮೃಣಾಲ್ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ನಾವಿಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವದಂತಿಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿವಲಯಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!