ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ (73) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 'ಮುಂಧನೈ ಮುಡಿಚು' ನಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧನವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಾರ ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ (73) ಅವರು ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್ 27) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಗುರು ಕೆ. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ನಟ ಶಂತನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ಶರಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಹಾಯದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಯಕನಾಗುವವರೆಗೆ!
ಜನವರಿ 7, 1953 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೋಬಿಚೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯಂ ಬಳಿಯ ವೆಲ್ಲಂಕೋವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ (ಚೆನ್ನೈ) ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಗುರು ಕೆ. ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ '16 ವಯಸ್ಸಿನಿಲೆ' (1977) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸೀಮ
ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖರು. ತಾವೇ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು, ತಾವೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ತಾವೇ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತಾವೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ' ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.
80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹವಾ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಮೀರಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ ಇತ್ತು.
ಒರು ಕೈ ಒಸೈ (1980): ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಿಳು ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಮುಂಧನೈ ಮುಡಿಚು (1983): ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿನ್ನ ವೀಡು (1985) ಮತ್ತು ನೈನವೆಲ್ಲಂ ನಿತ್ಯ (1986): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಭಾಷಾ ಗಡಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು (Remake) ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ 'ಆಖ್ರೀ ರಾಸ್ತಾ' (1986) ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವರೂ ಇದೇ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದಂತಕಥೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ "ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ
ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ 'ಭಾಗ್ಯ'ದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕುಬೇರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಲಗನಾಯಗನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ತಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.