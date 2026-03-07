- Home
ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ದಂಪತಿ 31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 4BHK ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ
ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ದಂಪತಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಲಗ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಸದ್ಯ 'ಮೂಕ್ಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಭಾಗ 2', 'ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ', 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಧನುಷ್, ದಿವಂಗತ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಾಗದ ಬೆಲೆಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಚೇರಿ ಇದೆ
ನಯನತಾರಾ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ, ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 'Zapkey' ಪ್ರಕಾರ, 'ಲೆಗಸಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 31.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 4BHK ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು 14,369 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ದಂಪತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
