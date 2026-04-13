ಸುಮಾರು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹಾಡಿದ್ದರು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಠದಿಂದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದ್ದ 'ಮೆಲೋಡಿ ಕ್ವೀನ್' ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ (Asha Bhosle) ಇಂದು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯಕಿ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ - "ಆಶಾ ಅವರ ಆ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತೇ?"
ಆ 'ಒಂದು' ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗಿನ ಪಣ!
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. "ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಹಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಅವರ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 90ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡರೆ ಯುವ ಗಾಯಕರೂ ನಾಚಬೇಕಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಅಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಂಗೀತದ ನಂಟನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನಾದಿನದವರೆಗೂ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮದುವೆಯೇ ಆಯಿತು 'ಕೊನೆಯ ವೇದಿಕೆ'!
ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವೇ ಈ ಗಾನಕೋಗಿಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರವೂ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದ ಆ ಧ್ವನಿ ಇಂದು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸತ್ಯ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ:
ಸುಮಾರು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡದ 'ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ'ಯಂತಹ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು "ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ "ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹಾಡಬೇಕು" ಎಂಬ ಆಸೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿದ್ದರೂ, ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಧ್ವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರ ಹಾಡು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲೋ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೋ ಮೊಳಗಿದಾಗ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ!