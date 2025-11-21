ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿರುವ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ (Priyanka Chopra Jonas) ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಥಾರ್ನ್ (Bella Thorne) ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿವಾದವೇನು? ಬೆಲ್ಲಾ ಥಾರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಗಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು, "ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್ (PR Stunt). ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು (Paid Fans) ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆರೋಪಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಥಾರ್ನ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೆಲ್ಲಾ, "ನನಗಿದು ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನಕಲಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಫಿ, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಈಗ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ (Varanasi) ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಪಿಸಿ:
ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಬ್ಲಫ್ (The Bluff): ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಸೀಸನ್ 2 (Citadel Season 2): ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ (Heads of State): ಇದ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಬಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.