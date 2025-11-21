ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೂ, ಸ್ಯಾಶ್ ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆಗೆ ನಾಟುತ್ತದೆ. ತಾವೊಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವರ ಪಯಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ…
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿರುವ ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ (Priyanka Chopra Jonas) ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ನ್ ಹಂಗ್ರಿ' (Born Hungry) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾಥ ಬಾಲಕನಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೆಫ್ ವರೆಗೆ: ಮನ ಕಲಕುವ ಕಥೆ
'ಬಾರ್ನ್ ಹಂಗ್ರಿ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ (Celebrity Chef) ಸ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ (Sash Simpson) ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರಾಗಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಲಕ, ನಂತರ ಕೆನಡಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಇದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರು ಪಡುವ ಪಾಡು, ಕಳೆದು ಹೋದ ಗುರುತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮನ ಗೆದ್ದ ಸ್ಯಾಶ್ ಅವರ 'ಛಲ'
ಐಎಎನ್ಎಸ್ (IANS) ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಯಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಛಲ (Tenacity) ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ (Purpose) ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರೀಚ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಶ್ ಅವರ ಕಥೆಯ ನೋವು ಮತ್ತು ನಲಿವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೂ, ಸ್ಯಾಶ್ ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆಗೆ ನಾಟುತ್ತದೆ. ತಾವೊಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವರ ಪಯಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ," ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar) ಮೂಲಕ ಈ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೆಂಬಲ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ 'ಪರ್ಪಲ್ ಪೆಬ್ಬಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' (Purple Pebble Pictures) ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಷಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ 'ವೆಂಟಿಲೇಟರ್', 'ಪಾನಿ', ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ 'ಪಹುನಾ', 'ದಿ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್', ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ 'ಟು ಕಿಲ್ ಎ ಟೈಗರ್' ಮತ್ತು 'ಅನುಜಾ'ದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಮೆಲ್ಬಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್' ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ಬಾರ್ನ್ ಹಂಗ್ರಿ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಹೋರಾಟದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅವರ ಸೋಲದ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.