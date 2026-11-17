ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್-10 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ? ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ!
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರರಂಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 17, 2026ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್-10 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ—ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಈ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆಯಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್-10 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ! ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಪ್-10ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ‘ದಂಗಲ್’ (Dangal) ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ₹2,070 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್-10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ (17 ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ):
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು (ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ (₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1 ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಎಂಡ್ಗೇಮ್ / Avengers: Endgame (2019) ₹27,642.8 ಕೋಟಿ
2 ಅವತಾರ್ / Avatar (2009) ₹27,465.3 ಕೋಟಿ
3 ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ / Spider-Man: Brand New Day (2026) ₹23,684.9 ಕೋಟಿ
4 ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ / Avatar: The Way of Water (2022) ₹21,821.3 ಕೋಟಿ
5 ಟೈಟಾನಿಕ್ / Titanic (1997) ₹20,883.3 ಕೋಟಿ
6 ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್: ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೇಕನ್ಸ್ / Star Wars: The Force Awakens (2015) ₹19,314.5 ಕೋಟಿ
7 ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾರ್ / Avengers: Infinity War (2018) ₹19,240.4 ಕೋಟಿ
8 ನೇ ಝಾ 2 / Ne Zha 2: (2025) ₹18,823.6 ಕೋಟಿ
9 ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್ / Spider-Man: No Way Home (2021) ₹18,047.8 ಕೋಟಿ
10 ಝೂಟೋಪಿಯಾ 2 / Zootopia 2: (2025) ₹17,569.7 ಕೋಟಿ
ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯ ಹೋಲಿಕೆ:
ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್-10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ‘ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಎಂಡ್ಗೇಮ್’ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹27,642.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ‘ಝೂಟೋಪಿಯಾ 2’ ₹17,569.7 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಂಬರ್-1 ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ದಂಗಲ್’ ಗಳಿಸಿರುವುದು ₹2,070 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ! ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಭಾರತದ ನಂಬರ್-1 ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಚೀನೀ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು, ವಿದೇಶಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಭಾರಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರವೂ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರದ್ದಾಗಿದೆ.