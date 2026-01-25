"ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಧರಮ್ ಜೀ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ‘ಆ’ ಮಾತನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಂತಕಥೆ, 'ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (Dharmendra) ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ'ವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಗೌರವದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ (Hema Malini) ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
"ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು"
ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, "ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಧರಮ್ ಜೀ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ತುಸು ಭಾವುಕರಾದರು. "ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸದಾ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ: ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿನುಗು ತಾರೆಯವರೆಗೆ
1935ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1958ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿತು. 'ಶೋಲೆ'ಯ ವೀರನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೂರಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗರಿಗರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ 'ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ತಾರೆಯರು
ಈ ಬಾರಿಯ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದ ಇತರ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ 'ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ' ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 'ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ', ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ' ಹಾಗೂ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಂದಿರುವ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.