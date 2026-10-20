Hanuman Ansh: ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್’ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಅಬ್ಬರ
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 74 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 74 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾದರೂ, ಇದರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
74ನೇ ದಿನ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 74ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. 74ನೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು 454 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವು 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ 447 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ನ 11ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 401.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 340.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ
ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 48.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ 449.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’, ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಮತ್ತು ‘ನಯೀ ನವೇಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾದರೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಇನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಲೈವಾ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಒಟ್ಟು 477 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,215 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ 42.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 477.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.