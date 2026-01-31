ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತರೆಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 'ಬೊಮ್ಮಿ'ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಗರಿ!
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುವಾರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 'ಸೂರರೈ ಪೋಟ್ರು' (Soorarai Pottru) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಮಲಯಾಳಿ ಸುಂದರಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ (Aparna Balamurali) ಅವರಿಗೆ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ:
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕವಾದ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಬೊಮ್ಮಿಯ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ 'ಬೊಮ್ಮಿ':
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪರ್ಣಾ, "ಬೊಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರವು ನನಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಬೊಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ," ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೂರರೈ ಪೋಟ್ರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ:
ಕೇವಲ ಅಪರ್ಣಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ:
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಸೂರ್ಯ (Suriya)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಸುಧಾ ಕೊಂಗರಾ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ: ಕರುಣಾಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ
ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತರೆಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸೂರರೈ ಪೋಟ್ರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪರ್ಣಾ ಬಾಲಮುರಳಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ನೈಜ ನಟನೆಗೆ ಇವತ್ತು ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.