ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಹೆಸರು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್! ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ರಾಜಕೀಯದ 'ರಜನಿಕಾಂತ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ—ಅದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಡುವಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಂಟು!
ಯಾರು ಈ ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್?
ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (SAC) ಕೇವಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಮೋಹದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು, 1981ರಲ್ಲಿ 'ಸತ್ತಂ ಒರುವಿರುಂಬು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡದ 'ದಿಗ್ಗಜ'ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಾಣಕ್ಯ!
ಹೌದು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೌದು. ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ 'ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ', 'ಗೆದ್ದ ಮಗ', 'ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಇದೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್! ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ' ಮತ್ತು 'ಗೆಲುವು ನನ್ನದೆ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಇವರೇ ಸಾರಥಿ. ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು.
'ದಳಪತಿ' ಎಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಶಿಲ್ಪಿ!
ಇಂದು ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಈ ತಂದೆ. ವಿಜಯ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 'ನಾಲಯ ತೀರ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವರು 'ವಿದ್ಯಾ ಫಿಗರ್ಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಗುಣವಿದೆ. ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮಗ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ನಂಟು ದಳಪತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ!