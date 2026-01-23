ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲ್​ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಧುರಂದರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂದರ್-2' ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. &nbsp;

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್​ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್​ಚಲ್​​​​ ಎಬ್ಬಿಸಿದಷ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೀಸರ್ ಬಂದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಲವರು ಷರಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಡೀರಿ ನಾವು ಆ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಧುರಂದರ್​​ ಟೀಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧುರಂದರ್​ ಟೀಸರ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ಅನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ಈಗ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಾಂಟೆಡ್​. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಕಿಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್​. ಈ ಟೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಕ್​ ಯಾವ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ದ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಧುರಂದರ್!

ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದೇ ದಿನ ದುರಂಧರ್-2 ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧುರಂಧರ-1 ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್​ ಧುರಂದರ್​ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ನೀರೆರೆಯೋಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​​ನ ಟೀಸರ್​​ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಕ್ರೇಜ್​​ಅನ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಟೀಸರ್​ಗೆ ಕೌಂಟರ್​ ಕೊಡೋಕೆ ಧುರಂದರ್​-2 ಟೀಸರ್​ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಧುರಂದರ್​ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಸೆನ್ಸರ್​. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಕೌಂಟರ್!

ಧುರಂದರ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್​ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇ ತರದ ಟೀಸರ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟೀಸರ್​ ನೋಡಿದವರು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಧುರಂದರ್‌​ನ ಟೀಸರ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಗಿಂತಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟೌನ್​​ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಾಯ್ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

9 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್!

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಬಂದು 13 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಸರ್​ 93 ಮಿಲಿಯನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ ಧುರಂದರ್​ ಟೀಸರ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಧುರಂದರ್​ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್-2 1,250 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಧುರಂಧರ್ ಕೂಡ 1300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೋ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸರದಾರರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ ನಡೆಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

