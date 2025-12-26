ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. 640 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ನಂತರ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆ ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್'ನ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ದೇಶದ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ... ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, "ಈದ್ ನೀಡಲು ಧುರಂಧರ್ 2 ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "2000 ಕೋಟಿ ಪಕ್ಕಾ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಧುರಂಧರ್ 2 ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಇದರ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿ... 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅಜೇಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜೊತೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕ್ಲ್ಯಾಶ್
ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಟನೆಯ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶನೀಲ್ ದೇವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
'ಧುರಂಧರ್' ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ?
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 640.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 960.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.