ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಕಲೆಕಷನ್ ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ.
10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೇಟೆ!
ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 10ನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ), ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಕುತ್ತು?
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಓಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' (ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್-2 ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡಿತರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ!
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಖಾಕಿ ಖದರ್, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 500 ಕೋಟಿ?
ಸದ್ಯ 350 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್', ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ 500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು, 'ಧುರಂಧರ್' ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಧುರಂಧರನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!