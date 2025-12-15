- Home
- ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ.. ಅಖಂಡ 2 ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಆವೇಶ!
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆವೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಖಂಡ 2 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಭಾರತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಆಚಂಟ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಆಚಂಟ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಂದಮೂರಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಅಖಂಡ 2 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಖಂಡ ತಾಂಡವಂ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವೆ ಕೂಡ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆ ಪರಮಶಿವನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ, ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಬೆರೆತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೊಂದು ಆಣಿಮುತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ, ಕಂಪನ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ನಿತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸತತ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅದು ಒಂದು ತಿಳಿಯದ ಶಕ್ತಿ. 'ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಗರು' ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ನನಗೆ ಹರಿತವಾದ ಪೊಗರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಂಡವನ್ನು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮಾರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳು. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಭಾರತ, ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ.. ಬೈಬಲ್, ಕುರಾನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ವೇದದಿಂದಲೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಖಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಖಂಡ 2 ತೋರಿಸಬೇಕು
ಅದರ ನಂತರ ಉಳಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಿ, ನೆಲಕೊಂಡ ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ, ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್, ಈಗ ಅಖಂಡ ತಾಂಡವಂ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಬಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ದೇವರಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
