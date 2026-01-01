ಸದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರೇಕೆ? ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು 'ಬ್ಯಾಂಕಬಲ್' ನಟರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Vicky Kaushal) ಒಬ್ಬರು. 'ಮಸಾನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪಯಣ ಇಂದು 'ಚಾವಾ' ಚಿತ್ರದವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ!
ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ನಟನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಬಳಿ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸೇಪುರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ (Assistant Director) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟೈಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ರಿಯಲ್ ಲೋಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಶೈಲಿ. 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಸೇಪುರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಬಂಧನ:
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು! ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಗೊಂದಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಇಂದು ಅದೇ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ.
2025: ವಿಕ್ಕಿ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ 'ಚಾವಾ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ವಿಕ್ಕಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ದಂಪತಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಸದ್ಯ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ, ಇಂದು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.