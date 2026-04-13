ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ವೇಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ರಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುಟ್ಟು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಶಹನ್ಶಾ' ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಸದಾ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ 'ಫ್ಯಾನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬ' (Extended Family - EF) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್, ತಮಗೂ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
6628 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 2008 ರಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,628 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಅನುಬಂಧ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದೆ ನನಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಸಂಜೀವಿನಿ:
ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಈ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡು-ಮೇಡುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು 'ಸಂಜೀವಿನಿ' (Saviour) ಇದ್ದಂತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು - ಕಲ್ಕಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣದವರೆಗೆ!
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ'ನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಈಗ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ (ಭಾಗ 2) ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ನಟರ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ವೇಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ರಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ 'ಜಟಾಯು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಇಂದಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು! ಇವರ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.