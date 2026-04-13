- Home
- Entertainment
- Cine World
- ತಮಿಳು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್!
ತಮಿಳು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್!
ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಅವರಿಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಡೈರಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು 'ಬ್ಯುಸಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಹವಾ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಿಂದ 'ರಕ್ಕಾಯಿ'ವರೆಗೆ.. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎನ್ನುವ ಬಿರುದು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ನಯನತಾರಾ (Nayanthara). 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ'ಯಿಂದ 'ಕೋಲಮಾವು ಕೋಕಿಲ'ವರೆಗೆ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಅವರಿಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಡೈರಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು 'ಬ್ಯುಸಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ:
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic). ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ನಯನ್ ಅಬ್ಬರ:
ನಯನತಾರಾ ಕೇವಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳಂನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' (Patriot) ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರವೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 111ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ (NBK 111) ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್:
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ತವರು ನೆಲ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ:
ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2: 2020ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತೆ ದೇವಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಕಾಯಿ (Rakkayie): ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ. ಮನ್ನಂಗಟ್ಟಿ ಸಿನ್ಸ್ 1960: ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಹಾಯ್ (Hi): ಯುವ ನಟ ಕವಿನ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2025 ರಿಂದ 2027ರ ಅವಧಿಯು ನಯನತಾರಾ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿವೆ. ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
