ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 3ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 336 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ? ನೋಡಿ..
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 336 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 15ನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 520.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 402.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 117.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ಗುರುವಾರ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಂಚ ಡಲ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಓಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಶನಿವಾರ 53.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ 61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 245.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಎರಡನೇ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. 9ನೇ ದಿನ 26.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 10ನೇ ದಿನ 22.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 87.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಬುಧವಾರ 5.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಗುರುವಾರ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯಂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 520.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.