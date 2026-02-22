- Home
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮಾದರಿಯ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಯುಗಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲುಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಶನಿವಾರ, 'ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಎನ್ನುವ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯು 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲುಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಗುಂಟೂರಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ #ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ #ಮಹೇಶ್ಬಾಬು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲುಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಣಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇದೆ.
#MaheshBabu 's Lord Ram look from the film #Varanasi has surfaced on Mythri Cinemas 's digital theatre hoarding in Guntur. The viral poster hints at the actor's intense preparation and the film's epic narrative under SS Rajamouli's direction.✅ pic.twitter.com/o6hI3Ismfc
— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) February 20, 2026
ಆದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
X AI Grok ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. 'ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗುಂಟೂರಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
