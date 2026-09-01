ಕಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು, ತೇವಾಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಸ, ಹಿಮ ಅಥವಾ ಮಂಜಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಿಗೂ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ?
ಕಾರನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಸ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಸರಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಮಂಜು, ಹಿಮದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ?
ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಿರರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಅಥವಾ ಮಂಜು ಜಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಿರರ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಿರರ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದಾದ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಿಕ್, ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಸ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.