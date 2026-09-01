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- ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಬರೀ ಬಲೆನೊ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ ಈ 4 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು!
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಬರೀ ಬಲೆನೊ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ ಈ 4 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾರುಗಳು
ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಎಸ್ಯುವಿ, ಎಂಪಿವಿ ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ರೆನೊ ಟ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾಗಳ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರು ಬಲೆನೊದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. 90 bhp ಪವರ್ ನೀಡುವ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿವೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್ ಇದರಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
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Image Credit : Social Media
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ರೋ 6-ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ 5-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 119 bhp ಪವರ್ನ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್, 132 bhp ಪವರ್ನ 2.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 152 bhp ಪವರ್ನ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
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Image Credit : Asianet News
ರೆನೊ ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೋ
ರೆನೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 1.0-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಕೈಗರ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಗರಿಷ್ಠ 100 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 160 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಕಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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Image Credit : Social Media
ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್
ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಸ್ಲಾವಿಯಾದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 2026ರ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ, 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, AI ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ 10.1-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲಿದೆ. ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಲಾವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಗಳಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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