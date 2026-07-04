ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ 'YMC' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Maruti Suzuki), ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಬಲೆನೊಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು (Electric MPV) ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಕಾರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆ (Road Testing) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರು ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
1. 2026ರ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷ!
ಮಾರುತಿಯ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 23ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 100 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 148 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಿವೆ.
2. 2026ರ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಹೊಸ ಲುಕ್, ಹೊಸ ಫೀಚರ್
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಬಲೆನೊ ಕೂಡ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾರಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (Mileage) ಇನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
3. ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ‘YMC’
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 'YMC' (ಕೋಡ್ ನೇಮ್) ಎಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 543 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (3-row seating) ಇದರಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಪಿವಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.