ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ ಕಾರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಇದ್ದವರಿಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ (South India's first Lamborghini Temerario) ಕಾರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

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ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೊಬಿಲಿ ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಕಪ್ಪು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಟೆಮೆರಾರಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಬುದಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬಹುಶಃ ಕಾರನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಂತೆ, ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾರಂಭ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾಲೀಕರು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯ ಮೊದಲ ರೆವೆಲ್ಟೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಕಾರನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು.

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ಹೇಗಿದೆ ಈ ಕಾರಿನ ಲುಕ್​

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರು ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ. ಈ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುರಾಕಾನ್‌ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಇದನ್ನು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಮೆರಾರಿಯೊವನ್ನು ಹುರಾಕಾನ್‌ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಅದರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆದರೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹುರಾಕಾನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾರ್ಡೊ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಪೇಸ್‌ಫ್ರೇಮ್ ನಿಂದ ತಯಾರು ಮ ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು 20-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 21-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್-ಫೈಬರ್ ಚಕ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯು ರೆವೆಲ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಷಡ್ಭುಜೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್-ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ತೇಲುವ 8.4-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ 9.1-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯು ತಾಪನ ಮತ್ತು ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ 18-ವೇ ಪವರ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೀಟುಗಳು, ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ, ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್, ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ 5.2-ಲೀಟರ್ V10 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಹುರಾಕನ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಟೆಮೆರಾರಿಯೊ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 4.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ V8 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. V8 ಎಂಜಿನ್ 800 PS ಮತ್ತು 730 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು 150 PS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 920 PS ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ (DCT) ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಕೇವಲ 2.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 343 ಕಿಮೀ. ಟೆಮೆರಾರಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ 3.8 ​​kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು AC ಚಾರ್ಜರ್, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.