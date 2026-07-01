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- ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ Maruti Dzire ದರ್ಬಾರ್!; ರೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್!
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ Maruti Dzire ದರ್ಬಾರ್!; ರೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್!
'ಸ್ಪಿನ್ನಿ'ಯ 'ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಡಿ 2026' ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಸವಕಳಿಯಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಡಿ 2026 ಪ್ರಕಟ
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೀ-ಓನ್ಡ್ (Pre-owned) ಕಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ‘ಸ್ಪಿನ್ನಿ’ (Spinny) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ‘ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಡಿ 2026’ (Used Car Study 2026) ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ನೈಜ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ವರದಿಯು, ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ (Compact Sedan) ಕಾರುಗಳ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತದ (Depreciation Trends) ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 9 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ (Maruti Dzire Dominates Value Retention)
ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ (Maruti Dzire), ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಡಿಸೈರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ಮಾರುತಿ ಡಿಸೈರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (P AMT): ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 20% (MY2024) ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 80% ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ (Value Retention). 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ 61% ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಡಿಸೈರ್ ಪಿ ಎಂಟಿ (P MT): 2024 ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (ASP) ₹7.40 ಲಕ್ಷ (21% Depreciation) ಇದ್ದರೆ, 5 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಂದರೆ 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹5.83 ಲಕ್ಷ (38% Depreciation) ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸವಕಳಿಯಾದರೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ (Honda Amaze Price Trends)
ಮಾರುತಿ ಡಿಸೈರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ (Honda Amaze) ಕಾರು ಬೇಗನೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Higher Depreciation). ಆದರೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (ASP) ಮಾರುತಿ ಡಿಸೈರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ (P MT): 2024 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹8.04 ಲಕ್ಷ (23% Depreciation) ಇದ್ದರೆ, 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹5.79 ಲಕ್ಷ (42% Depreciation) ಆಗಿದೆ.
- ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (P AT): 2024 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ₹9.18 ಲಕ್ಷ (22% Depreciation) ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ₹7.05 ಲಕ್ಷ (42% Depreciation) ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ ಪ್ರದಾನ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಔರಾ (Tata Tigor & Hyundai Aura Analysis)
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ (Tata Tigor) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಟಿಗೋರ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
- ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ (P MT): 2024 ರ ಮಾಡೆಲ್ ₹7.47 ಲಕ್ಷ (21% ಸವಕಳಿ) ಇದ್ದರೆ, 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇವಲ ₹5.48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (43% ಅತ್ಯಧಿಕ ಸವಕಳಿ) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG MT) 2024 ಮಾಡೆಲ್ ₹7.80 ಲಕ್ಷ (23% ಸವಕಳಿ) ರಷ್ಟಿದೆ.
- ಹುಂಡೈ ಔರಾ (Hyundai Aura): ಔರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ (P MT) 2024 ರ ಮಾಡೆಲ್ ₹7.60 ಲಕ್ಷ (20% ಸವಕಳಿ) ಹಾಗೂ 2020 ರ ಮಾಡೆಲ್ ₹5.94 ಲಕ್ಷ (40% ಸವಕಳಿ) ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರಣ (Average Compact Sedan Resale Matrix)
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸವಕಳಿಯ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- 1 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾರು (One-year-old): ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹7.95 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಸವಕಳಿ (Depreciation) ಶೇಕಡಾ 21.4 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- 3 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾರು (Three-year-old): ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹6.88 lakh ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ಶೇಕಡಾ 31.55 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- 5 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾರು (Five-year-old): ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹6.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಕಳಿ ಶೇಕಡಾ 46.4 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ (Autocar-Spinny Methodology Rules)
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೂಲ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೂ ಇರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ (Depreciation) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಇಂಧನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ (Variants) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರಾಸರಿ (Averaged out) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತುಹೋದ (Discontinued) ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EVs) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.