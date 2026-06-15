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- Maruti 7-Seater: ಮಿಡ್ಲ್ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್; ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು!
Maruti 7-Seater: ಮಿಡ್ಲ್ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್; ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು!
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ 'ವಿಷನ್ 3.0' ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು (Maruti suzuki 7 seater Cars) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ (Grand Vitara) ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ (Y17) ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (YMC) ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ 'ವಿಷನ್ 3.0' ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 28 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಗಳಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹಲವು ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 7-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬರಲಿವೆ ಮಾರುತಿಯ ಎರಡು ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು
ಮಾರುತಿಯ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ 'Y17' ಎಂಬ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಕಾರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಿಂದಲೇ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನು 'YMC' ಕೋಡ್ ನೇಮ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ, ಇ-ವಿಟಾರಾದ 27P ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 7-ಸೀಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುತಿ YMC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು, 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
7-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಎಸ್ಯುವಿ
ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 7-ಸೀಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಸದ್ಯ ಇರುವ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು 5-ಸೀಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಲ್ಲಿರುವ 103 bhp ಪವರ್ನ 1.5 ಲೀಟರ್ K15C ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು 115 bhp ಪವರ್ನ 1.5 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನೇ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (YMC)
ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ (YMC)ಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಇ-ವಿಟಾರಾದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ಗಳಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏರೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೋಡಲು ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಮಾರುತಿ YMC, ಇ-ವಿಟಾರಾದಲ್ಲಿರುವ 49kWh ಮತ್ತು 61kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಇ-ವಿಟಾರಾಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.