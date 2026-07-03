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- ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲೆ ₹1.65 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ SUV ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಮಾರುತಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲೆ ₹1.65 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ SUV ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ₹1.65 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಕಾರು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Maruti Suzuki), ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ' (Grand Vitara) ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು (Benefits) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲಿದೆ? (Offers Breakdown):
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount): ಸುಮಾರು 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ (Exchange Bonus): ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆಯ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು).
ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು (Engine Options):
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್: ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್: ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG): ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ.
ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ (Impressive Mileage):
ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ತನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್: 21.11 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್: 20.58 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್: 27.97 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ (ಅತ್ಯಧಿಕ)
ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್: 26.6 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ
ಹೈ-ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (Premium Features):
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಹತ್ತಾರು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ (Price & Rivalry):
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 10.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 19.72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ (Hyundai Creta), ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ (Kia Seltos), ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರಿಡರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಯಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನೆಕ್ಸಾ (Nexa) ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.