ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರ ಪುತ್ರ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ₹45.71 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. '27 ಸಮ್ಮಿಟ್' ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 11 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.20): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವಿಪ್ರೋ' (Wipro Ltd) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಿಕ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ (Penthouse) ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜ್ಯಾಪ್ಕೀ' (Zapkey) ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (MAIA Estates) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನೆಸ್ಲೆಡ್ ಹೆವನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದ '27 ಸಮ್ಮಿಟ್' (27 Summit) ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 43,123 ರೂ. ಮೌಲ್ಯ; 11 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್!
ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭವ್ಯ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು 7,065 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶ (Carpet Area) ಮತ್ತು 10,602 ಚದರ ಅಡಿ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (Super Built-up Area) ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 43,123 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್ ಕೇವಲ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು (Car Parking Spaces) ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2,952 ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅವಿಭಜಿತ ಭೂಮಿಯ ಪಾಲನ್ನು (Undivided Land Share) ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯಾಪ್ಕೀ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ 'ವಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ' ಕ್ರೇಜ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (HNI) ಇಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ (CBD) ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪವಿರುವ '27 ಸಮ್ಮಿಟ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 2.61 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 3 BHK ನಿಂದ 4.5 BHK ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 75 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಿವೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿರುವುದು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ 'ವಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ' (ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ವಿಲ್ಲಾ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಯಾರು ಈ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ?
ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆದ 'ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್' (Premji Invest) ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ (Healthcare), ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯಮಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ತಾರಿಕ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (B.Com) ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅವರು 'ವಿಪ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ 'ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನಲ್ಲೂ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.