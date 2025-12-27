ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆಂದು ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ 53.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರವಂಕರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ₹250 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.27): ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ನ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 53.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರವಂಕರಕ್ಕೆ 250 ಕೋಟಿ ರು.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುರವಂಕರ ಕಂಪನಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಶಿಶ್ ಪುರವಂಕರ ಅವರು, ಸ್ವಾಧೀನವು ಕಂಪನಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, 6.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯ (ಜಿಡಿವಿ) 4,800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಅಂದಾಜು ರೂ. 9,100 ಕೋಟಿ ಜಿಡಿವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪುರವಂಕರ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿಇಒ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಲಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೂ. 4,800 ಕೋಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿಡಿವಿಯನ್ನು ರೂ. 13,900 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 12.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾಧೀನಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಲಸು ಹೇಳಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 24.5 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸೇರಿದೆ, ಇದು 3.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 3,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿಡಿವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 5.5 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು 0.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿಡಿವಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.