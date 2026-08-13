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- ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ!
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹೋರಾಟ!
ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ತೀವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ
ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ತೀವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಗಮನವು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ $120 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಬೃಹತ್ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನೆರಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
2024 ರಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಲಸಹೋದರ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಚಲನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 66 ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಸಮೂಹದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಜಯ್ ಪಿರಾಮಲ್ ಮತ್ತು ರಾಲ್ಫ್ ಸ್ಪೆತ್ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಚನೆ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್' ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಹಲವು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SDTT): ಶೇ. 27.98 ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SRTT): ಶೇ. 23.56, (ಈ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 51.54 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.) ಇತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಟಾಟಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೇ. 14.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.37 ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು
1.ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವೇಗ:
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಮಾನಯಾನ (ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ $120 ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣದ ಆದಾಯ ತರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಹೂಡಿಕೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪುರಾವೆ (Proof of Return) ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಮಂಡಳಿಯ ಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈಚಾರಿಕ ಬಿರುಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
2 ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿವಾದ:
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ (NBFC) ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗಿದೆ.
3. ಮರುನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಕೊರತೆ:
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಲವು ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್, ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಕ್ಕು, ಟಾಟಾ ಟೀ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (TCS) ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಚಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಂದಗತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಈಗ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೂನ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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