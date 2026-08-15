ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ, ತುರ್ತು ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕೂಡ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಸಿಬಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ಮುಖ್ಯ!
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಎಂಇ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು EMI ಪಾವತಿಸದೆ, ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ EMI ಪಾವತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಮರುಪಾವತಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು!
ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಇಎಂಐಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಿಸುವ **ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಸಾಲವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಲ ಮುಚ್ಚುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚು ಎದುರಾದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲದ ಖಾತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ‘Closed’ ಎಂದು ನವೀಕರಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ, ಬಡ್ಡಿ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.