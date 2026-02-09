ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಂತು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದಾಗಿ, ದಂಡ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (Interest Subvention) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಯೋಜನೆಗಳು. 2026ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ (PM SVANidhi) - ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ₹10,000 ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ 7% ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಸಿಗುವ 'ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇರಿ, ಈ ಸಾಲವು ಬಹುತೇಕ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 4. ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ (PM Vishwakarma): ಬಡಗಿ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ, ಕುಂಬಾರರಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5% ಬಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ (Collateral Free) ಸಾಲವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಷರತ್ತುಗಳು:
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಲ್ಲ, ಅವು ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನ್ಸಮರ್ಥ್ (JanSamarth) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.