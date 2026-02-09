- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರದ್ದೂ ಒಂದು. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆಯಾದಾಗ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದು ಮಲೈಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ (Malaika Arora) ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲೈಕಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ": ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಲೈಕಾ, ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: "ನೀವು ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಅಥವಾ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೀಯಾಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ."
ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಮದುವೆಯೆಂಬ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥಳು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುವಾಗ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ತಲೆತಗ್ಗಿಸದೆ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. "ವಿಚ್ಛೇದನವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಮಲೈಕಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯ ಆಚೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಲೈಕಾ ಅವರ ನಿಲುವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
