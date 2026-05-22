ಎಸ್ಬಿಐ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೇ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ರಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಸ್ಬಿಐ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮೇ 25 ಮತ್ತು ಮೇ 26 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಫೆಡರೇಷನ್' (AISBISF) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಸತತ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರ!
ಈ ಮುಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಜೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಮೇ 23: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
- ಮೇ 24: ಭಾನುವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ.
- ಮೇ 25: ಎಸ್ಬಿಐ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ (ಮೊದಲ ದಿನ).
- ಮೇ 26: ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಕೆ (ಎರಡನೇ ದಿನ).
- ಮೇ 27: ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ.
ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ನಗದು ಜಮೆ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೇ 23 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ:
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (Outsourcing) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (Armed Security Guards) ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಖಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆ
ನೌಕರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಹಳೆಯ ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ (UPI) ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಸತತ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ (ATM) ನಗದು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಮುಷ್ಕರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಮೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.