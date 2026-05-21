ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ತನ್ನ 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 1:1 ಬೋನಸ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ₹10 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹23,420 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಮಾ ದೈತ್ಯ ಎಲ್‌ಐಸಿ, ಶೇರುದಾರರಿಗೆ 1:1 ಬೋನಸ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ₹10 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಶೇರುದಾರರಿಗೆ 'ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ' ಕೊಡುಗೆ!

ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ ತನ್ನ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ:

1:1 ಬೋನಸ್ ಶೇರು (Bonus Issue): ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಒಂದು ಶೇರು ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ ಇರುವ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 11,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡ ಎಲ್‌ಐಸಿ, ಏನು ಕಾರಣ?
Related image2
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌, ಟಿಸಿಎಸ್‌: ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡ ಎಲ್‌ಐಸಿ!

₹10 ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ (Final Dividend): ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ನೆನಪಿರಲಿ ಈ 'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್':

ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಶೇರುದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಲ್‌ಐಸಿ ಮೇ 29, 2026 ಅನ್ನು 'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್' (Record Date) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಶೇರುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಲಾಭದಲ್ಲಿ 23.2% ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ:

ಕೇವಲ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಎಲ್‌ಐಸಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 23,420 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (19,013 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 23.2 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯವು ಕೂಡ 1.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುಧಾರಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ:

ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ 'ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ' ಶೇ. 2.11 ರಿಂದ ಶೇ. 2.35 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ (GNPA) ಶೇ. 1.31 ರಿಂದ ಶೇ. 1.21 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್‌ಐಸಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಶೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.