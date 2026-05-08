ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹17.35 ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೇ 16, 2026 ಅನ್ನು ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಅರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ 08): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17.35 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು (Final Dividend) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಬಿ (SEBI) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಭಾಂಶವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
1,735 ಶೇಕಡಾ ಲಾಭಾಂಶ!
ಎಸ್ಬಿಐನ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ (Face Value) 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಘೋಷಿಸಲಾದ 17.35 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ 1,735 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಎಂದರ್ಥ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ:
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ 2026ರ ಮೇ 16 ರನ್ನು 'ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕ' (Record Date) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೇ 16ರ ವೇಳೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ 17.35 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಣ ಪಾವತಿ ಯಾವಾಗ?
ಅರ್ಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಈ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಸ್ಥಿತಿ:
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಷೇರುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.