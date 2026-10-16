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- 10 ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, 90 ದಿನ, 2 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ: ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಲುಕ್ನ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
10 ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, 90 ದಿನ, 2 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ: ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಲುಕ್ನ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ನವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಕರಣ್ ತೋರಾನಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು 2,000 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳಾದ ಕಲಂಕರಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಚಿತ್ರದ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಲುಕ್
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ನವರಾತ್ರಿ ಲುಕ್ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕರಕುಶಲತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೂದಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಲುಕ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವದೇಶ್ ಲೇಬಲ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಈ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು 2,000 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಲಾಸಿ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕರಣ್ ತೋರಾನಿ ಡಿಸೈನ್
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ನವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಡಿಸೈನರ್ ಕರಣ್ ತೋರಾನಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವದೇಶ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಉಡುಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಚೈತನ್ಯ, ಗರ್ಬಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಂತದ ಬೇಸ್
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಲೆಹೆಂಗಾವು ದಂತದ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ರಸಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಂಕರಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾನ್ ಪಟಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡುಪನ್ನು ರಚಿಸಲು 10 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು 90 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು 2,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಎಳೆಗಳು
ಇಶಾ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಎಳೆಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಸೂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರೀ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಚೋಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಂಟುಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಕೆಲಸವು ಉಡುಪಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದುಪಟ್ಟಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಂತ ಮತ್ತು ಬಹುವರ್ಣದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಸೆಲ್ಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಲಂಕಾರಿ ಆರ್ಟ್
ಕಲಂಕಾರಿ - ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲೆ. ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದಗಳಾದ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಕರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಪಟ್ಟಚಿತ್ರ - ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಕಲೆಯು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಎಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ.
ದೇಸಿ ನೋಟ
ಇಶಾ ಅವರ ದೇಸಿ ನೋಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೈಲೈಟ್ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ-ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಪರಿಕರದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅವಳ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಜ್ರಾದಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಕರವು ಅವರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಲೆಹೆಂಗಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ಇಡೀ ನೋಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿತು.
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