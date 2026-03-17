ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ₹1,549 ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 300GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ 5G, ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.17): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 30 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 1,549 ರೂ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ, ಕರೆ, SMS ಮತ್ತು OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್: 1,549 ರೂ.ಗಳ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ 1,549 ರೂ. ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ 300GB 4G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 500GB ವರೆಗೆ ಡೇಟಾ ರೋಲ್ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. 300GB ಡೇಟಾದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ GB ಗೆ 10 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 50GB ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ರೂ 35,100 ಮೌಲ್ಯದ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಯುಎಸ್ ಅಥವಾ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ 18% GST ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 1,549 ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ, 18% GST ನಂತರ ನೀವು 1,827.82 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.