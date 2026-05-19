ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಸಾಕಾ, ಏನಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು!
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗೋದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ (Retirement) ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಈ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ (Inflation) ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ನ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭ
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಯೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸುವ ಇಪಿಎಫ್
ಇಪಿಎಫ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ರಿಸ್ಕ್ (Market Risk) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ!
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಉದ್ಯೋಗ ಮುಗಿದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳೇನೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವು, ಇನ್ನು 20 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಗಣ್ಯ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ (Retirement Corpus) ಮೇಲೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ
ಇಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ, ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೂರದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ (Mutual Funds), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ (NPS), ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF), ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (SIPs) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
