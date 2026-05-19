ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.19): ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಆಧಾರಿತ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು (ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (Pre-identification Mechanisms) ಮೂಲಕ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 31,000 ದಿಂದ 27,000 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ ಇರುವ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಅದರ ಸುಲಭ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಹಸಿರು ಗುರುತು (Green Verification Tick) ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೇವಲ "Hello" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ 24x7 ಬೆಂಬಲ
ಈ ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೇದಿಕೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ (24x7) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (PF Balance Check)
- ಕೊನೆಯ ಐದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರ (Last 5 Transactions)
- ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು (Claim Status Updates)
- ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
- ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಪಿಎಂಬಿಆರ್ವೈ (PMVBRY) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI) ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (Face Authentication Technology) ಬಳಸಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಖಾತೆಗಳ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಶವು ಸದಸ್ಯರ ಯುಎನ್ (UAN - Universal Account Number) ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರವೇ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೆನು ಆಧರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು (Menu-based Options) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.