RBI new rule : ಎಫ್ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ. ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಲಾದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಸಣ್ಣ ಠೇವಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಈಗ್ಲೇ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೂ ಇದ್ರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (ಎಫ್ಡಿ) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಖ್ಯ
ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಠೇವಣಿಯ ಗಾತ್ರ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, FD ನವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
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ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವಿಡುವ ಠೇವಣಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದಂಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಪ್-ಇನ್ ಎಫ್ ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.