ಜೂನ್ 9-11 ರ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ಖಚಿತ!
ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಜೂನ್ 11 ರವರೆಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ, ಆ 6 ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಧನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
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