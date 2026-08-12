ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ 50-30-20 ಹಣದ ನಿಯಮ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ 50% ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, 30% ಅನ್ನು ಆಸೆ-ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ 20% ಅನ್ನು ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡುವ ಈ ವಿಧಾನ ಹಣಕಾಸನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣವಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ 50-30-20 ಬಜೆಟ್ ನಿಯಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬಹುದು.
50-30-20 ನಿಯಮ ಎಂದರೇನು?
ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು.
- 50% – ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು
- 30% – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ
- 20% – ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ₹25,000 ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, ₹15,000 ಬಯಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ₹10,000 ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು.
50% ಹಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ..!
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ EMI, ದಿನಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್-ನೀರು ಬಿಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾರಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಔಷಧಿ ಮುಂತಾದ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆದಾಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
30% ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಗೆ!
ಹೊಟೇಲ್ ಊಟ, ಸಿನಿಮಾ, OTT ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದು.
20% ಹಣ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ!
ಈ ಭಾಗವೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ. ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ!
50-30-20 ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾದರಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ನಗರ, ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. 20% ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು?
ಮೊದಲು ಕೈಗೆ ಬರುವ ನಿಖರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಂತರ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯ, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ/ಸಾಲ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಖರ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.