ಭಾರತದ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರು, ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ₹30-35ಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದ ಅವರ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು, ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜೂ.25): ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿವಂಗತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ‘ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬುಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಭಾರತದ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮೌಲ್ಯಯುತ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಟೈಟನ್’ (Titan Company) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
30-35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟೈಟನ್ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ
ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 35 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಳ್ಮೆ, ಇಂದು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, 2022 ರಲ್ಲಿ Groww ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೀ ಬಾತ್’ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂತರ ‘ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೆಟ್ಸ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1988 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಳವಾದ ಹಿಡಿತ ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನ್ಮಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಾರ್ಗೇನ್ ಹಂಟರ್’ (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಷೇರು ಹುಡುಕುವವರು) ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್
ಟೈಟನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, 2001-2002 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಟೈಟನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಎರಡೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು, ಟೈಟನ್ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಕೇವಲ 29 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಕಂಪನಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಅವರು, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಇದೇ ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 30 ರಿಂದ 35 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಟೈಟನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಕುಟುಂಬವು ಇಂದಿಗೂ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಷೇರುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ!. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ.
ಟೈಟನ್ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಮಾತ್ರ ಟೈಟನ್ ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಷೇರು ಖರೀದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಣ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಷೇರು ಮಾರಿ ಹೊರನಡೆದರೆ, ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದರು. ಅವರು ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಾಚ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ತಾವೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಯಾರಿವರು ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ
ಜುಲೈ 5, 1960 ರಂದು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒಲವಿತ್ತು. ಸಿಎ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ‘ರೇರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್’ (Rare Enterprises) ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೀಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ 62 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಟೈಟನ್ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಅಮರವಾಗಿಸಿವೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಂಪನಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.