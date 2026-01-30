ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋದವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಬರುವ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಹಣಕ್ಕೆ ಎಫ್ಡಿ ಇಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಹಲವರು.
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಹಣವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು
ಇದಾಗಲೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (Post Office Scheme) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೈಕಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (Post Office Saving Deposit): ಶೇ. 4 ಬಡ್ಡಿ
- ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (Post Office Term Depisit ) 1 ವರ್ಷ: ಶೇ. 6.90 ಬಡ್ಡಿ
- ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 2 ವರ್ಷ: ಶೇ. 7 ಬಡ್ಡಿ
- ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 3 ವರ್ಷ: ಶೇ. 7.10 ಬಡ್ಡಿ
- ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 5 ವರ್ಷ: ಶೇ. 7.50 ಬಡ್ಡಿ
- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ (Post Office RD) 5 ವರ್ಷ: ಶೇ. 6.70 ಬಡ್ಡಿ
- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (National Saving Certificate) 5 ವರ್ಷ: ಶೇ. 6.70 ಬಡ್ಡಿ
- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ: ಶೇ. 7.40 ಬಡ್ಡಿ
- ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ PPF: ಶೇ. 7.10 ಬಡ್ಡಿ
- ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ: ಶೇ. 7.50 ಬಡ್ಡಿ
- ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ಶೇ. 8.20 ಬಡ್ಡಿ
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್): ಶೇ. 8.20 ಬಡ್ಡಿ