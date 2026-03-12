Kannada

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ

ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Author: Santosh Naik Image Credits:INSTAGRAM
ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಫೇಸ್‌

2019ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 2023ರ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ವರೆಗೆ ಸಂಜನಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್

ಸಂಜನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಬಳಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್‌ ಆದರು.

Image credits: Instagram
ಲೈವ್ ಶೋಗಳ ರಾಣಿ

ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
ಸಂಜನಾ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?

ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು ಟಿವಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾ ಕವರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗೆ (Appearance) ಅಂದಾಜು 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Getty
ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ

ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ (Net Worth) ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಜನಾ ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@sanjanaganesan

