ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳೇ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ; ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು 48ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಗನೊಬ್ಬ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಬಂದ ₹7,000 ಬಿಲ್ ಹಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
₹7,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಶಾಕ್!
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೇಹಾ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಅಂಡರ್-16 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್-19 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅವರು ಹಣವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್-16, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್-19 ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ₹2–3 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಬಿಲ್ ₹7,000 ಆಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ಖರ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದ ಸೆಹ್ವಾಗ್!
ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಮಕ್ಕಳು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ: “ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಡಿ; ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿರಬೇಕು.” ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಸವಾಲು!
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ತಂದೆಯ ಅನುಭವದ ನೆರವು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ತಂದೆಯ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಂದೆಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆನೆ ಮತ್ತು ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ!
ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯೊಂದು ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿದರೂ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ, ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಂದೇಶ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.