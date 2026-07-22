ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (NHAI) ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕನಿಮಿನಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕನಿಮಿನಿಕೆ, ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಅನ್ವಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 (NH-275) ರ ಬೆಂಗಳೂರು-ನಿಡಘಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಆರು ಪಥಗಳ (ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್) ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕನಿಮಿನಿಕೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ₹185 ಭಾರ
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವೇಳೆ ಕಾರುಗಳ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹175 ರಿಂದ ₹180 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಗುರ ವಾಹನಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿಯ (ಸಿಂಗಲ್ ಜರ್ನಿ) ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹180 ರಿಂದ ₹185 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯದ ಒಟ್ಟು ದರ) ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹275 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರವೂ ದುಬಾರಿ; ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ₹5,940 ಇದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹6,100 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅರ್ಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ₹360 ರ ದರವೇ ಮುಂದೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ (ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ಮಿನಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಲಘು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು: ₹295
ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು (ಡಬಲ್ ಆಕ್ಸಲ್): ₹620
ಮೂರು ಆಕ್ಸಲ್ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು: ₹675
ಭಾರೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳು (4 ರಿಂದ 6 ಆಕ್ಸಲ್): ₹970
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು (7 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್): ₹1,180
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಟೋಲ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 90 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.